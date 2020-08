Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Narazil do zaparkovaného vozidla a ujel

VYŠKOVSKO: Hledáme svědky dopravní nehody.

Policisté z dopravního inspektorátu ve Vyškově pátrají po neznámém řidiči, který se svým vozem narazil do zaparkovaného vozidla tov. zn. Mitsubishi ASX a z místa nehody odjel, aniž by věc nahlásil. K dopravní nehodě došlo v pondělí 10. srpna 2020 v době od 5:55 do 17:30 hodin na parkovišti za vyškovskou nemocnicí.

Žádáme případné svědky incidentu, kteří by mohli sdělit bližší informace, aby nás kontaktovali na tel. čísle 974 639 269 nebo na tísňovou linku 158. Děkujeme za spolupráci.

por. Lenka Koryťáková, 13. srpna 2020

