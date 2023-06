Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Hledáme řidičku bílého vozidla

SLAVKOV U BRNA: Než stihl řidič nehodu oznámit policii, s poškozeným vozem zřejmě nic netušící řidička odjela.

Vyškovští dopravní policisté byli včera (pondělí 19. června) po 16. hodině přivoláni do Slavkova k neobvyklé dopravní nehodě. Asi v 16:15 jel řidič Škody 105 červené barvy po ulici Tyršova směrem do centra města. Při zajíždění k pravému okraji komunikace poškodil pravým bokem svého vozu levý přední blatník zde zaparkovaného bílého vozidla. Z vozu vystoupil a než stihl nehodu řádně oznámit na linku 158, do lehce poškozeného vozidla nastoupila řidička a z místa odjela. Zřejmě se jednalo o vozidlo značky Škoda (pravděpodobně Fabie nebo Octavie) a za volant měla usednout světlovlasá žena kolem 35 let v letních šatech.

Žádáme výše zmíněnou řidičku popřípadě svědky nehody, aby volali na tel.: 735 781 738. Využít mohou i linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

por. Mgr. Alice Musilová, 20. 6. 2023

Související dokumenty zvukový záznam- hledáme řidičku.mp3

Velikost souboru:911,6 KB / formát MP3

