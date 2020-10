Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Buďte vidět!

VYŠKOVSKO: Policisté se zaměřují na zviditelnění chodců v dopravě.

Letos jsme vzhledem k epidemiologické situaci nemohli uspořádat tradiční akci známou pod názvem Je nás vidět! Vyškovští dopravní policisté se však koncem minulého týdne zaměřili na povědomí veřejnosti o důležitosti používání reflexních prvků u frekventovaných přechodů a to především u škol. Děti jsme vybavili reflexními prvky, které věnovalo město Vyškov. Malým chodcům i jejich rodičům jsme zdůraznili pravidlo být vidět. Nejen mimo obec, jak již ukládá zákon, ale i v obcích doporučujeme užívat reflexní prvky. Automobily i cyklisté mají ze zákona povinnost svítit. Chodci napomohou tomu, aby byli vidět, právě reflexními prvky.Ty jsou k dostání i ve formě přívěsků, nálepek či reflexních pásek, které si můžete umístit na rukáv, nohavici či kabelku. Výhodou těchto materiálů je, že odrážejí světlo zpět ke zdroji a to až na vzdálenost 200 metrů. Člověk, který má na sobě reflexní materiál, je tak v noci vidět na 10 x větší vzdálenost než v modrém oblečení, což je pro řidiče velmi důležité, protože mu to dává možnost včasné reakce. Pokládáme za přirozené, že tyto prvky pro zvýšení bezpečnosti nosí policisté, hasiči a záchranná služba. Jsou však stále lidé, kteří si důležité pravidlo „vidět a být viděn“ neuvědomují.

Zákon o silničním provozu říká: „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z reflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích."

Chodci musí pamatovat na své zviditelnění s využitím reflexních prvků nejen za tmy, ale i za soumraku, svítání, při mlze či hustém dešti. Za snížené viditelnosti řidiči nejlépe vnímají chodce s reflexními doplňky umístěnými na pohyblivých částech těla. Proto je dobré umístit si např. reflexní pásku nad kotník a na ruku na straně přivrácené ke středu vozovky.

Řidič by měl při jízdě předvídat pohyb osob na krajnici a za snížené viditelnosti přizpůsobit rychlost jízdy vzdálenosti, na kterou má rozhled. Chodcům, kteří nedodrží tuto povinnost, hrozí pokuta až 2 000 korun. Chodci by ale také měli pamatovat na to, že se vystavují nejen hrozbě finančního postihu, ale případně také možné povinnosti uhradit část léčebných či dalších nákladů vzniklých v souvislosti s dopravní nehodou. Nejdůležitější však je myslet na svou bezpečnost, protože chodec je nejvíce zranitelný účastník silničního provozu.

por. Mgr. Alice Musilová, 13. 10. 2020

vytisknout e-mailem