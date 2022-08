Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Podvodníci útočí na seniory

Orlickoústecko – Policisté varují před nevýhodnou výměnou zámků u dveří.

Od starších občanů v Ústí nad Orlicí jsme získali poznatky, že sídliště Štěpnice má obcházet muž, který nabízí své služby a to výměnu zámků u dveří. Na obyvatelé používá legendu, že v Ústí nad Orlicí dochází k sérii vloupání do bytů a proto by si svůj majetek měli lépe ochránit. Tvrdí, že stávající zámky jsou nedostatečné a je třeba jejich výměna.

Když člověk souhlasí, provedou mu výměnu zámků, ale cena, kterou si za to účtují, je neadekvátní a neodpovídá ani kvalitě zámku ani zabezpečení bytu.

Za policii můžeme říci, že v současné době nedochází v Ústí nad Orlicí k žádným sériovým vloupání!!!

Buďte velmi obezřetní, nedůvěřujte cizím lidem nabízejícím vám zdánlivě výhodné služby, a pokud si nejste jistí, obraťte se na někoho z rodiny nebo přímo na policisty na linku 158.

4. srpna 2022

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

