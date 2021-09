Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Nenastoupil do vězení

ORLICKOÚSTECKO – Kriminalisté hledají jednatřicetiletého muže.

Před téměř měsícem vydal Okresní soud ve Svitavách na hledaného muže příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Do dnešního dne muž ale do vězení nenastoupil a kriminalisté žádají veřejnost o pomoc s jeho nalezením.

Muž je 180 cm vysoký, střední postavy, má hnědé vlnité vlasy, vousy upravené na strniště a zelenohnědé oči. Pohybovat by se mohl na Ostravsku, v Havířově, Karviné nebo Opavě.

Bližší informace naleznete zde. Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo ukončeno.

Pokud máte informace, kde se muž pohybuje, kontaktujte nás prostřednictvím linky 158.



10. září 2021

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

