Kostlivcem se stalo falešné vysvědčení

ORLICKOÚSTECKO - Před 20 lety se mylně domníval, že potřebuje doklad o trochu jiném studiu, než které ukončil závěrečnou zkouškou, druhé (dnes už ví, že zbytečné) vysvědčení si pořídil nelegálně, použil ho, úspěšně podnikal, jenže po 20 letech ho prý omylem předložil znovu.

Řeč je o živnostníkovi, který je možná mistr v oboru, ale po celou dobu podnikání nemá až tak čisté svědomí. V roce 2002 potřeboval kvůli koncesované živnosti jiný doklad o vzdělání, než který měl. Nejspíš netušil, že dokument by i bez „podvodu“ získal po doložení tříleté praxe v oboru a proto přemýšlel, jak získat doklad o vyučení z oboru tříletého. Jako nejrychlejší a nejjednodušší se mu zdál být nákup padělku vysvědčení, který ho vyšel na 15.000 korun a cestu do Prahy. Použil ho jednou, tenkrát přes úřady prošel, založil ho do šuplíku, ale z něj ho dle jeho slov vytáhl v domnění, že bere to pravé letos na jaře, když chtěl figurovat jako odpovědný zástupce v nově vznikající společnosti s.r.o.

Tentokrát ale úřady zakročily. Došlo na důkladné prověření dokladů a tím vyšlo najevo, že muž na škole uvedené v úřední listině nikdy nestudoval. Tato skutečnost rozjela velký kolotoč. Při výslechu uvedl, že ho vždy „kousalo“ svědomí. Tvrdí, že jakmile si na tento „přešlap“ vzpomněl, nebylo mu nejlépe. A že mu falešné vysvědčení po 20 letech takto zkomplikuje život? V to by ještě nedávno sám nevěřil.

Kdyby letos na jaře k založení s.r.o. vzal vysvědčení opravdové, bylo by jeho 20 let staré jednání promlčené. Jelikož předložil padělek znovu, tak se zodpovídá z trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny za to, že ji přechovával a předložil jako pravou. Pokud soud jeho vinu uzná, hrpzímu až tříleté vězení.



por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

9. prosince 2021

