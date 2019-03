Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Kontroly rekreačních objektů

ORLICKOÚSTECKO – Chaty a chalupy si chraňte pomocí rad v nové mobilní aplikaci.

Foto PČRKontroly objektů, které jejich majitelé používají jen sezóně a zůstávají tak déle opuštěné, kontrolujeme v rámci prevence proti majetkovému protiprávnímu jednání ve všech částech regionu.

Naše dosavadní činnost potvrdila, že majitelé rekreační objektů si většinou svůj majetek chrání a řídí se všemi preventivními radami. Některé z nich jsme zastihli na přilehlých zahrádkách a při té příležitosti jsme se jich zeptali, co na naši návštěvu spojenou s kontrolou říkají. Jeden z chatařů, který zrovna rouboval stromy, byl návštěvou velmi mile překvapen a zároveň uvedl „jsem moc rád, že zde kontroly provádíte, na chatě jsem jenom sezóně a bohužel nemám možnost ji v pravidelných intervalech kontrolovat“. Další majitelku jsme zastihli, když stříhala ovocné stromy. Ženy jsme se ptali, co vše dělá proto, aby krádežím věcí na chatě zamezila. Ta nám sdělila „před odjezdem vždy zkontroluji, zda jsou všechna okna a dveře do chaty zamčeny. Na okna jsme pořídili okenice a vstupní dveře do chaty opatřili bezpečnostním zámkem. Před zimou všechny cenné věci odsud odvážíme. Naštěstí jsme nikdy vloupání řešit nemuseli, i když naši sousedé bohužel vykradeni již byli, proto s manželem uvažujeme o dalším bezpečnostním opatření naší nemovitosti.“ Z tohoto důvodu jsme ji upozornili na mobilní aplikaci „Zabezpečte se“, kterou je možno stáhnout v Google Play i App Store, kde jsou všechny základní informace a návody na zabezpečení majetku.

Kontroly objektů budou nadále pokračovat, nicméně apelujeme na všechny majitelé, aby si svůj majetek chránili a neusnadňovali práci případným nenechavcům, kteří by se chtěli na jejich úkor obohatit. Stáhněte si aplikaci „Zabezpečte se“ do svých mobilních telefonů a využijte cenné informace.

Více fotografií z preventivní akce neleznete zde.

26. března 2019

por. Bc. Lenka Vilímková

tisková mluvčí

