Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Řidič s vozidlem narazil do stromu

TRUTNOVSKO – Nadýchal dvě promile alkoholu.

DN - JívkaV úterý 22. října vyjížděli dopravní policisté do obce Jívka na Trutnovsku (silnice č. II/301). Podle prvotního zjištění tu krátce po 17. hodině havaroval třiapadesátiletý řidič vozidla Seat Altea s přívěsem. Na přímém úseku zřejmě nezvládl řízení po projetí mírné levotočivé zatáčky, vyjel mimo komunikaci a čelně narazil do stromu. Po střetu se přívěs utrhl a narazil do pravého boku vozidla. Řidič v důsledku nehody neutrpěl žádné zranění. Následně provedená dechová zkouška u něho prokázala 2,05 promile alkoholu. Na místě mu proto policisté zadrželi řidičský průkaz a za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky mu nyní v případě odsouzení hrozí až tři roky odnětí svobody, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Hmotná škoda je předběžně vyčíslena na 105 tisíc korun.

nprap. Lukáš Vincenc

23. října 2019, 12:37

