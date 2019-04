Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Ujížděl policejní hlídce

ŠUMPERSKO - Chtěl se vyhnout silniční kontrole, měl k tomu více důvodů...

V úterý 2. dubna 2019 po třetí hodině ráno zaznamenali šumperští policisté v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Jeremenkově v Šumperku pohyb vozidla zn. BMW, jehož řidič během jízdy kličkoval. Vozidlo proto chtěli za použití světelného a zvukového výstražného znamení zastavit. Řidič však na výzvu k zastavení vozidla nereagoval, naopak zrychlil jízdu a snažil se policistům ujet. Po vyjetí z centra zamířil k ulici Jesenické a dále směrem na Nový Malín a Hrabišín. Po celou dobu řidič nerespektoval dopravní značení, porušoval zákon o provozu na pozemních komunikacích a bezohlednou jízdou ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. V Šumperku v křižovatce ulic Dolnostudénská a Uničovská nerespektoval dopravní značku „Stůj, dej přednost v jízdě“ a tímto úsekem projel rychlostí okolo 100 km/h. V tomto místě se k pronásledování ujíždějícího vozidla přidala další policejní hlídka. Během pronásledování řidič s vozem neustále kličkoval ze strany na stranu a policistům tak znemožnil jeho bezpečné předjetí. Jedna z hlídek proto využila své místní znalosti, ujíždějícímu vozidlu nadjela a na konci Hrabišína svým vozem zablokovala řidiči další průjezd. Teprve tento manévr řidiče přiměl k zastavení vozidla. Policisté jej pak za použití donucovacích prostředků zadrželi. Řidičem byl 32letý muž, který, jak sám uvedl, ujížděl proto, že má uložen platný zákaz řízení. To se také potvrdilo. Nebyl to však jeho jediný prohřešek. Na výzvu policistů se podrobil také dechové zkoušce na alkohol a orientačnímu testu na přítomnost omamných a psychotropních látek. Ten ukázal pozitivní hodnotu na látku amfetamin/metamfetamin. Navíc přiznal, že vůz řídil až z Lanškrouna. Poté, co se řidič dobrovolně podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, putoval do policejní cely. Následně byl kriminalisty obviněn ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, na který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody až na dva roky. Zároveň je podezřelý ze spáchání několika přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

8. dubna 2019

