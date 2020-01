Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Řidič nadýchal přes tři promile

ZÁBŘEŽSKO - S vozem skončil pod srázem.

V pondělí 20. ledna 2020 krátce po půl desáté ráno vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému na pomoc řidiči, který zůstal po havárii na silnici mezi Hněvkovem a Zábřehem zaklíněn ve svém vozidle. Havarované vozidlo zaregistroval projíždějící řidič, který okamžitě přivolal pomoc. Z prvotního šetření policistů vyplynulo, že silně podnapilý řidič vlivem nepřizpůsobení rychlosti nezvládl průjezd levotočivou zatáčkou ve stoupání, ve směru jízdy na Zábřeh, a s vozem vyjel vpravo mimo silnici, kde narazil do dopravního značení a následně se převrátil ze svahu na pravý bok. Tam jeho jízda skončila nárazem do stromu. Při havárii se řidič lehce zranil. Přivolaní záchranáři jej přepravili k ošetření do nemocnice. Čtyřiatřicetiletý řidič se podrobil dechovým zkouškám, při kterých mu policisté opakovaně naměřili hodnoty přes tři promile alkoholu v dechu. Nyní je řidič důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu v případě uznání viny hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

21. ledna 2020

