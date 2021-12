Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Prevence v předvánočním období

ŠUMPERSKO - Nedejte šanci zlodějům!

Nastal čas adventu a s ním spojené přípravy na vánoční svátky. Lidé v těchto dnech více než kdy jindy nakupují přes internet, hledají inspiraci na dárky a snaží se výhodně nakoupit. Obliba tohoto způsobu nakupování je pochopitelná, zvlášť v období, kterým právě procházíme. Bohužel online prostředí mnohdy představuje i živnou půdu pro různé podvodníky, a tak bychom si měli dobře rozmyslet, komu a za jakých okolností pošleme své peníze.

Pokud se však budeme řídit základními pravidly nutnými k bezpečnému nakupování na internetu, je možné rizika minimalizovat. Jakých ukazatelů bychom si tedy měli všímat?

E-shopy:

Vždy ověřujte věrohodnost internetového prodejce. Využít k tomu lze webové stránky upozorňující na rizikové e-shopy (www.coi.cz) a s opatrností také recenze ostatních nakupujících. Hvězdičky v hodnocení však automaticky nemusí znamenat spolehlivost e-shopu. Stává se, že i podvodníci první objednávky uspokojí, aby vytvořili důvěru e-shopu. I podvodné online obchody tak zpočátku mohou mít kladných hodnocení.

Ověřujte také povinně zveřejňované údaje např. v obchodním rejstříku. V pořádku není, pokud chybí (nebo jsou neúplné) kontaktní informace či obchodní podmínky.

Varující může být podezřele nízká cena produktu, nízká jazyková úroveň e-shopu, doménové jméno z jiného oboru nebo využívání fotografií jiných legálních obchodů.

Při prvním nákupu na neznámém e-shopu plaťte raději na dobírku.

Chraňte před zneužitím své přístupové údaje. Pro různé přístupové účty používejte odlišná hesla. Hesla se snažte pravidelně obměňovat a nikomu je nesdělujte.

Buďte obezřetní při online platbách. Všímejte si, zda přenos dat probíhá na zabezpečených protokolech (https, tls/ssl). Vždy ověřte, zda vás webové stránky navádějí na bezpečnou platební bránu nebo zda je pro platbu využíváno aktivní zabezpečení 3D Secure.

Jak se bránit?

Zvažte možnost pojištění internetových rizik pro případ, že byste se při svých příštích online nákupech nebo jiných činnostech v internetovém prostředí stali obětí trestné činnosti.

Pokud jste se stali při online nákupech obětí podvodu, řešte věc s Policií České republiky. Škody způsobené jedním pachatelem se v těchto případech sčítají a je možné, že podvodníka, který vás připravil o peníze, mají policisté již v hledáčku.

Nákupy v kamenných obchodech

Na pozoru bychom se však měli mít i při běžných nákupech v obchodech a v místech s větší koncentrací osob. Zatímco my věnujeme pozornost například výběru zboží, věnuje lapka pozornost volbě vhodného okamžiku nás okrást.

Abyste předešli různým nepříjemnostem, mějte na paměti následující rady:

Nenoste u sebe větší obnos peněz v hotovosti. Tomu se lze snadno vyhnout například používáním platební karty. V takovém případě ale nemějte PIN přímo u karty. Pokud však musíte, nebo chcete nosit větší částky peněz, je vhodné je nosit odděleně, nejlépe v zapínací kapse uvnitř oděvu.

Nenoste cenné věci pohromadě v jedné tašce, či peněžence (peníze, doklady, klíče, telefon apod.).

Při nakupování neodkládejte své osobní věci do vozíku. Stačí chvilkové zaujetí zbožím a zloděj se o vaši tašku už postará. Typickým příkladem je oddělení pečiva, ovoce a zeleniny, kde si zboží vybíráme delší dobu a zpravidla i poodejdeme od nákupního vozíku.

Ve vozidle na parkovišti nenechávejte viditelně odložené žádné věci. I bezcenná věc může pachatele přilákat.

Je-li to technicky možné, mějte při nakládání nákupu do zavazadlového prostoru vozidla ostatní dveře do vozidla zamčené.

Na parkovištích si všímejte pohybu podezřelých osob a případně věc oznamte na linku 158.

Nenakupujte zboží od různých prodejců, kteří vás osloví například na parkovišti před obchodním domem. Za rádoby nízkou cenu vám rádi prodají nějakou maketu nebo věc bez hodnoty.

Vzhledem k tomu, že v předvánočním období zpravidla přibývá případů krádeží, posilujeme každoročně v místech nákupních center, přilehlých parkovišť a míst s větší koncentrací osob hlídkovou činnost. Zároveň se snažíme působit preventivně, upozorňovat nakupující na zjištěné nedostatky a připomínat, že obezřetnost se rozhodně vyplatí.

V rámci Olomouckého kraje evidujeme od počátku letošního roku 118 případů kapesních krádeží, za celý loňský rok to bylo 133 případů. Nezanedbatelný je i počet případů vloupání do motorových vozidel. Od počátku letošního roku nám bylo oznámeno 113 takovýchto případů. Ve většině z nich pozornost pachatelů upoutaly cenné věci ponechané viditelně ve vozidlech. Evidujeme však dalších 61 případů krádeží věcí z nezajištěného či neuzamčeného vozidla. Jsou to ty případy, kdy si jejich majitel „jen na chvilku“ někam odběhne.

nprap. Mgr. Ladislav Jílek

2. prosince 2021





