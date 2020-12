Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Pomoc přišla včas

ŠUMPERK - Policistům, hasičům a záchranářům se podařilo včas pomoci bezmocné seniorce, která zůstala uvězněna ve svém bytě. Dovnitř se dostali pomocí beranidla.

Kvůli obavě o svou nemocnou maminku se na linku tísňového volání obrátila 52letá žena, která uvedla, že se jí s maminkou, která je vážně nemocná, nepodařilo telefonicky spojit a bohužel nijak nereaguje ani na klepání a bouchání na dveře bytu. Obavu o zdraví 77leté seniorky vyslovila i její sousedka, které si paní před zhruba hodinou postěžovala, že se necítí dobře, špatně se jí dýchá a motá se jí hlava. Přítomným záchranářům tak nezbylo, než se k paní co nejrychleji dostat. Hasiči se nejprve pokusili dostat do přízemního bytu přes okno, což se ale nedařilo a velmi dobře bezpečnostně zajištěné byly i vstupní dveře. Proto policisté neváhali a k otevření bytu užili beranidla. Záchranná akce měla naštěstí dobrý konec. Seniorku, která spadla z postele, špatně se jí dýchalo a nedařilo se jí vstát, převezli přivolaní záchranáři k dalšímu ošetření do nemocnice. Strach a obava o maminku tak ve chvíli přešly v radost a my jsme za to moc rádi.

Popisovaný případ rozhodně není ojedinělý. Ba naopak, oznámení obdobného charakteru přijímají kolegové na tísňové lince často a to je dobře. Rádi pomůžeme v těchto nepříjemných situacích, zvlášť v současné nelehké době, kdy lidé musí například dodržovat karanténu a nezbývá jim tak, než omezit přímý kontakt s příbuznými, kteří pak o ně mají důvodnou obavu.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

2. prosince 2020

Odkazy do noveho okna ilustrační foto Detailní náhled

vytisknout e-mailem