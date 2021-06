Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Okradená seniorka

ŠUMPERSKO - Pozor, koho si pustíte domů!

Prověřujeme okolnosti případu, při kterém neznámý pachatel či pachatelé ošálili a odvedli pozornost seniorky, aby ji mohli okrást. Na linku 158 ve středu 2. června 2021 dopoledne zavolala poškozená 80letá žena a operačnímu důstojníkovi popsala, co se stalo. Ten ihned vyslal do obce na Mohelnicku hlídku, která ji kontaktovala. Žena sdělila, že byla na zahrádce u svého domu, když za ní přišel neznámý muž a ptal se jí, zda nemá telefonní číslo na sousedku, se kterou potřebuje něco vyřídit. Přitom stočil řeč na zahrádku, že ji má udržovanou, co za květiny pěstuje atd. a tím se snažil odvést její pozornost. To se mu taky podařilo. Spolu s ním se zřejmě na pozemek u domu dostal ještě druhý pachatel, který v době, kdy tento komunikoval se seniorkou, vnikl do domu odemčenými zadními dveřmi a dům prohledal. To zjistila poškozená až po odchodu návštěvníka a návratu domů. Zloděj úřadoval v ložnici, odkud sebral peníze. I přesto, že měla majitelka nemovitosti uzamčenou vstupní branku, udělala chybu, protože klíček nechala v zámku a pachatelé se s jeho pomocí dostali na pozemek a pak tam, kde potřebovali. Na případu v současnosti intenzivně pracujeme.

Jak podobným situacím předcházet?

Na prvním místě je hlavní opatrnost a obezřetnost při kontaktu s neznámou osobou. V domácím prostředí pokud možno komunikujte skrz zavřené dveře a na ulici se nepouštějte s cizími lidmi do řeči. Pozor, pachatelé jsou lidé, kteří dobře vypadají, jsou slušně oblečení, dokáží s vámi velmi hezky mluvit a dostat se vám takzvaně pod kůži, jako tomu bylo i v tomto případě.

Preventivní rady:

vstupní dveře vždy zamykejte, to platí i o vstupních brankách plotů předzahrádek rodinných domů

dveře si zabezpečte bezpečnostním řetízkem

s cizími lidmi komunikujte přes zavřené dveře a informace od dotyčné osoby si nejprve telefonicky ověřte

dveře neotvírejte, ani když někdo požádá o pomoc, přivolat ji můžete telefonem

nikoho cizího nepouštějte do domu či bytu, a to ani na pozemek k domu

zamykejte i zadní vchody do domu, pokud ho opouštíte, byť jen na malou chvíli

Dávejte si také pozor na podomní prodeje, žádosti o finanční pomoc osobám v nesnázích, podání vody, osoby, které se k vám hlásí jako staří známí nebo znají někoho z rodiny atd. Legend je opravdu nepřeberné množství a pachatelé vymýšlejí stále nové a rafinovanější.

Pokud se stanete obětí jakéhokoliv trestného činu, neváhejte si přivolat naši pomoc na lince 158.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

4. června 2021

vytisknout e-mailem