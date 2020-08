Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Na kole jen s přilbou!

ŠUMPERSKO - Přilba pomůže zmírnit následky dopravních nehod a havárií.

Společně s chodci patří cyklisté k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu. I když ke své jízdě nepotřebují žádný řidičský průkaz, musí dodržovat a znát pravidla silničního provozu a dbát, aby jejich kolo bylo vybaveno všemi bezpečnostními prvky.

V této souvislosti připomínáme, že k povinné výbavě jízdního kola patří:

dvě na sobě nezávislé účinné brzdy (přední a zadní)

přední odrazka bílé barvy

zadní odrazka červené barvy

oranžové odrazky na obou stranách pedálů

oranžové odrazky v paprscích kol

zaslepení konců řídítek (zátkami, rukojeťmi)

zakončení ovládacích páček (brzdy, měniče převodu) musí být obaleny materiálem pohlcujícím energii

matice nábojů kol, pokud nejsou křížové nebo rychloupínací, musí být uzavřené

Při jízdě za snížené viditelnosti musí být jízdní kolo dále vybaveno:

vpředu světlometem bílé barvy

vzadu svítilnou se zadním obrysovým světlem červené barvy

zdrojem elektrického proudu (dynamo, baterie)

Není to ale jen správně seřízené a vybavené jízdní kolo, na co bychom předtím, než šlápneme do pedálů, měli pamatovat. V souvislosti s četnou nehodovostí cyklistů apelujeme na tyto účastníky silničního provozu, aby na cesty, a to bez rozdílu věku, vyrazili vždy se správně upevněnou přilbou na hlavě a ve výrazném oblečení doplněném nejlépe o další reflexní prvky.

Ochrannou přilbu podle zákona musí mít každá osoba do 18ti let. Je ale především na rodičích a dospělých, aby dětem vysvětlili její důležitost a zároveň šli mladým jezdcům příkladem. Statistiky hovoří jasně. Až 80 procent všech zranění na kole přestavují úrazy hlavy. Pokud je cyklista při jízdě na kole vybaven přilbou, při pádu nebo střetu může předejít fatálním následkům. Pokud nepočítáme různé odřeniny a oděrky, jsou nejčastějšími úrazy po pádu z kola jednak zlomeniny, a pak také poranění hlavy spojená s otřesem mozku.

V období letních měsíců a teplého počasí pravidelně evidujeme zvýšený počet havárií či nehod s účastí cyklistů. V mnoha případech jde o velmi vážné úrazy, jejichž následky by, jak sami dopravní policisté, kteří příčiny a okolnosti těchto nehod dokumentují, nemusely být tak závažné, pokud by dotyčný použil přilbu. Nebo taky, že díky přilbě dotyčný přežil.

Jen na Šumpersku vyjeli od začátku tohoto měsíce policisté již k osmi nehodám cyklistů, z toho se dva zranili těžce, zbylých šest utrpělo lehká zranění. V jednom z případů sehrál roli alkohol, v dalším se vážně zranila starší žena na elektrokole. Pouze ve třech případech z osmi byli zranění vybaveni cyklistickou přilbou.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

7. srpna 2020

