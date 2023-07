Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Dopravně bezpečnostní akce zaměřená na železniční přejezdy

OLOMOUCKÝ KRAJ - Policisté kontrolovali železniční přejezdy.

Policisté Olomouckého kraje dohlíželi v úterý 18. července v rámci dopravně bezpečnostní akce s názvem „Železniční přejezdy“ na dodržování zákona o silničním provozu. Vytipovali si nejproblémovější železniční přejezdy, kde již v minulosti došlo ke srážce osoby nebo vozidla s vlakem.

Cílem této akce je vést účastníky silničního provozu k zodpovědnému chování na železničních přejezdech. Právě na nich totiž dochází k nejdramatičtějším dopravním nehodám mnohdy s fatálními následky. Ve většině případů bývá hlavní příčinou nehod nezodpovědnost a riskantní jednání účastníků silničního provozu.

Do akce bylo nasazeno 25 policistů dopravní policie, kteří zkontrolovali celkem 165 vozidel. Z uvedeného počtu se celkem 43 řidičů těchto vozidel dopustilo přestupkového jednání. Největší počet přestupků byl zjištěn při jízdě na červenou přes železniční přejezd a porušení rychlosti v blízkosti železničního přejezdu.

Jedna z posledních nehod na železničním přejezdu se například stala v červnu letošního roku v katastru obce Postřelmov na Šumpersku. 47letý řidič jel se svým 21letým spolujezdcem v osobním vozidle Škoda Roomster ve směru od Zábřeha na Postřelmov. V křižovatce s vedlejší místní komunikací řidič odbočil vpravo na místní komunikaci ve směru k místní části Nový Dvůr a nerespektoval tak dopravní značku „Zákaz odbočování vpravo“ a výstrahu dávanou dvěma červenými střídavě přerušovanými světly doplněnou zvukovým signálem. V tu dobu přijížděl od Postřelmova vlak a došlo ke střetu čelní části vlaku s levým bokem vozidla. Při nehodě došlo ke zranění řidiče i spolujezdce s jejich následnou hospitalizací ve Fakultní nemocnici v Olomouci.

Za první pololetí letošního roku došlo v Olomouckém kraji k 6 dopravním nehodám, při kterých došlo ke střetu osoby nebo vozidla s vlakem. V roce 2022 to bylo ve stejném období o 4 případy více. V roce 2023 nedošlo k žádnému těžkému zranění osob, v roce 2022 to byla 1 osoba. V roce 2023 byly čtyři osoby lehce zraněny a v roce 2022 to bylo o 3 zraněné více. Pozitivní je, že za poslední dva roky nedošlo při těchto nehodách ve sledovaném období k žádnému úmrtí a u žádné z těchto nehod nebyl u řidiče zjištěn alkohol.

V dopravně bezpečnostních akcích podobného typu budou dopravní policisté nadále pokračovat.

por. Mgr. Ladislav Jílek

19. července 2023

