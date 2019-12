Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Do vězení se muži nechtělo

ŠUMPERSKO - Před policisty se snažil ukrýt na půdě.

Šumperští policisté prověřují závažnost okolností a důvodů, které vedly 32letého muže ze Šumperka k tomu, aby se vyhýbal nástupu výkonu trestu odnětí svobody. Výzvu Okresního soudu v Šumperku k nástupu výkonu trestu odnětí svobody v délce trvání osmi měsíců si odsouzený osobně převzal 19. listopadu. Výzvy však nedbal a do věznice ve stanovený termín nenastoupil. Výkonu trestu se ale nevyhnul. Kriminalisté na základě příkazu k dodání do výkonu trestu odnětí svobody vydaného soudcem šumperského okresního soudu využili svého oprávnění ke vstupu do obydlí a muže, který se před nimi snažil schovat v půdních prostorách rodinného domu na Štítecku, zadrželi. Svým liknavým přístupem si velmi přitížil. Nyní je totiž důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za jehož spáchání lze dle trestního zákoníku uložit až dvouletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

12. prosince 2019

vytisknout e-mailem