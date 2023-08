Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Dám respekt

OLOMOUCKÝ KRAJ - Preventivní kampaň zaměřená na cyklisty.

V těchto dnech se v Olomouckém kraji účastníme společně s krajským koordinátorem BESIP kampaně s názvem „Dám respekt“. Dne 16. srpna 2023 se s námi mohli cyklisté setkat na cyklostezce Bečva v Oseku nad Bečvou a dne 17. srpna 2023 na cyklostezce v Mohelnici na Šumpersku. Cyklisté totiž patří společně s chodci k těm nejvíce zranitelným účastníkům silničního provozu.

V průběhu preventivní akce jsme všem osloveným představili právě probíhající kampaň „Dám respekt“. Smyslem kampaně je docílit větší ohleduplnosti na silnicích. Tam jsou stále stejní lidé - jednou za volantem, jindy v sedle. Důležité je proto, aby se všichni vzájemné respektovali, chovali k sobě ohleduplně a dodržovali pravidla, v autě i na kole.

Neopomenuli jsme si se všemi zopakovat základní pravidla pro bezpečnou jízdu na bicyklu na pozemních komunikacích. Upozornili jsme také na důležitost používání cyklistických přileb, které pomohu předejít fatálním následkům u případného pádu z kola. Zkontrolovali jsme i to, zda mají jejich jízdní kola předepsanou povinnou výbavu a zda jsou dobře vidět. Připomněli jsme i další důležitou věc a tou je nulová tolerance alkoholu i za řídítky bicyklu, jízda pod vlivem alkoholu se opravdu nevyplácí.

Při pohybu na kole je dobré myslet zejména na to, cyklista je plnohodnotný účastník silničního provozu, stejně jako všichni ostatní. S tím se pro něj pojí mnoho práv, ale samozřejmě i povinností. Mezi základní povinnosti patří to, že při jízdě nesmí ohrožovat a omezovat ostatní. Také by měli svou jízdu přizpůsobit nejen vnějším podmínkám, ale zejména svým schopnostem, aby se vyvaroval rizikovým situacím. Co je tedy základní cyklistické desatero? Na co by nikdo neměl při žádné jízdě na kole zapomínat?

Dbejte na stav kola a jeho výbavu

Dobře vidět a být

Vyhněte se alkoholu a omamným látkám

Vydejte se jen na cestu, kterou zvládnete.

Komunikujte s okolím a předvídejte chyby ostatních.

Jezděte při pravém okraji a za sebou.

Využívejte cyklistickou infrastrukturu.

Pozor na to, že na přejezdu pro cyklisty nemáte přednost, výjimkou je semaforem řízený přejezd. Pamatujte také na to, že jízda po chodníku je zakázaná (s výjimkou dětí do 10 let) a nevjíždějte do protisměru jednosměrných ulic, pokud to nedovoluje dopravní značka.

Buďte ohleduplní.

Dodržujte platné předpisy.

Dávejte pozor na mrtvé úhly.

Všechny, které při jejich cyklovýletu naše kontrola přeci jen trošku zdržela, jsme odměnili drobnými dárky.

Bohužel se však ani cyklistům nevyhýbají dopravní nehody. K takovým nehodám policisté v kraji vyjížděli letos v prvním pololetí celkem 110x, 41 cyklistů, kteří měli účast na dopravní nehodě, bylo pod vlivem alkoholu. Ve stejném období v roce loňském registrujeme 105 dopravních nehod s účastí cyklisty, přičemž 31 jich usedlo na bicykl posilněných alkoholem.

A abychom nezapomněli na řidiče motorových vozidel, těm připomínáme, aby předjížděli cyklistu s odstupem 1,5 m a počkali si na situaci, která je přehledná a pro předjetí bezpečná. Znamení o změně směru jízdy je povinné i při předjíždění cyklisty a tímto manévrem nesmíte ohrozit řidiče jedoucího za vámi.

Heslem kampaně je, že „řidiči a cyklisté se nemusejí milovat, stačí se respektovat.“ Právě tohle je velmi důležité pro přežití.

Další informace jsou dostupné na stránkách www.damrespekt.cz.

por. Mgr. Ladislav Jílek

17. srpna 2023

