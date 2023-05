Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Bezpečná cesta do školy

OLOMOUCKÝ KRAJ - Krajské kolo výtvarné a literární soutěže Markétiny dopravní výchovy na téma "Bezpečná cesta do školy" zná své vítěze.

Preventisté krajského ředitelství policie Olomouckého kraje se v těchto dnech vypravili do škol, aby ocenili práce dětí, které se zapojily do výtvarné a literární soutěže vyhlášené v rámci projektu Markétina dopravní výchova. V letošním ročníku soutěže měly děti za úkol výtvarně či literárně ztvárnit, jak by měla vypadat bezpečná cesta do školy.

Samotná soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích. V I. kategorii výtvarné soutěže soutěžily děti z mateřských škol, II. kategorie výtvarné soutěže patřila žákům prvního stupně základních škol, III. kategorie výtvarné soutěže se mohly zúčastnit děti navštěvující druhý stupeň základních škol a odpovídající stupeň gymnázií a poslední literární kategorie byla určena všem žákům základních škol a odpovídajících stupňů gymnázií.

Pětičlenná porota složená z policejních preventistů a dopravních policistů to neměla vůbec jednoduché. Výběr nejzdařilejších děl z více než stovky výtvorů se nesl v duchu rušné debaty a přesvědčivých argumentů. Soutěžní práce byly totiž velmi zdařilé a nápadité. Porota tak musela brát v potaz zejména preventivní přesah děl s ohledem na zadané téma soutěže.

A tady už najdete seznam výherců:

I. kategorie:

1. místo - Ema Trantruc Quynh, MŠ Pohádka Zábřeh

2. místo - Tomáš Hájek, MŠ Pohádka Zábřeh

3. místo - František Friedl, MŠ Pohádka Zábřeh

II. kategorie:

1. místo - Magdaléna Šišková, ZŠ Dvorského Olomouc

2. místo - Ema Grešáková, FZŠ Tererovo nám. Olomouc

3. místo - Lukáš Kukula, ZŠ Červenka

III. kategorie:

1. místo - Vojtěch Novák, ZŠ Dřevohostice

2. místo - Michaela Thunová, ZŠ Dvorského Olomouc

3. místo - Kateřina Vetešníková, ZŠ Dvorského Olomouc

IV. kategorie

1. místo - Adéla Tessenyi, FZŠ Tererovo nám. Olomouc

2. místo - Tomáš Soukup, FZŠ Tererovo nám. Olomouc

3. místo - Natálie Jančálková, FZŠ Tererovo nám. Olomouc

Všechna výherní díla krajského kola postupují dále do celorepublikového kola soutěže, jehož vítězové si převezmou ocenění na slavnostním vyhlášení nejlepších děl v červnu v Praze.

Poděkování za účast v soutěži patří nejen samotným tvůrcům krásných nápaditých děl, ale také učitelům a rodičům, kteří se dětem věnují a učí je bezpečnému chování v silničním provozu.

kpt. Mgr. Jiřina Vybíhalová

25. května 2023

