Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Alkohol, drogy a mládež 2024

ŠUMPERSKO - Policisté kontrolovali mládež v provozovnách.

Akce „Alkohol, drogy a mládež 2024“ je každoroční iniciativa Policie ČR zaměřená na prevenci negativních dopadů užívání alkoholu a návykových látek mezi mladými lidmi. Cílem je zvýšit povědomí o rizicích spojených s jejich užíváním a nabídnout mladým lidem i jejich rodičům užitečné informace o tom, jak si zachovat bezpečí a zdraví.

V pátek 25. října 2024 se do akce zapojili také šumperští policisté. Společně s Celní správou České republiky, se zástupci Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, České obchodní inspekce, strážníky Městské policie a pracovníky sociálně-právní ochrany dětí provedli kontroly v restauracích, klubech, hernách, zábavních podnicích, ale i v místech, kde se často zdržují nezletilí a mladiství.

Policisté při kontrolách sedmnácti provozoven v Šumperku zjistili tři mladistvé osoby pod vlivem alkoholu, přičemž nejvyšší naměřená hodnota činila 1,13 promile alkoholu v dechu. Tyto přestupky budou oznámeny správnímu orgánu k dalšímu projednání. Nedostatky zjištěné Českou obchodní inspekcí byly vyřešeny v rámci její kompetence.

Do akce se zapojili i policejní preventisté, kteří se v základních a středních školách zaměřili na problematiku nelegálních návykových látek u dětí. Pro žáky a studenty si připravili preventivní přednášky o škodlivých účincích návykových látek, zejména pak alkoholu a drog. V rámci besed jsou děti informovány o zákazu prodeje a podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let a o nelegálnosti užívání omamných a psychotropních látek.

Prodej a podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let je zákonem zakázán. Osoby, které dětem nebo mladistvým alkohol zprostředkují, se dopouštějí přestupkového jednání nebo trestného činu. V případě, že fyzická osoba prodá nebo podá alkohol osobě mladší osmnácti let, dopouští se přestupku, za což lze uložit pokutu až do výše 150 000 korun. V případě, že se takového jednání dopustí vůči osobě mladší patnácti let, zvyšuje se horní hranice sazby na dvojnásobek. Skutkovou podstatu trestného činu podání alkoholu dítěti naplní ten, kdo ve větší míře nebo opakovaně prodá, podá nebo poskytne dítěti alkohol. Takové osobě pak hrozí trest odnětí až na jeden rok.

Akce „Alkohol, drogy a mládež 2024“ připomíná, že prevence začíná u každého z nás. Každý krok k odmítnutí alkoholu a drog znamená zdravější a bezpečnější život.

por. Mgr. Ladislav Jílek

29. října 2024

Odkazy do noveho okna Alkohol, drogy a mládež 2024 Detailní náhled Alkohol, drogy a mládež 2024 Detailní náhled

vytisknout e-mailem