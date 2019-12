Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Víkend ve znamení nehod

RYCHNOVSKO - Za volantem přes 3 promile.

Dopravní policisté spolu se svými kolegy z obvodních oddělení vyjížděli během vánočního víkendu k několika událostem, které se naštěstí obešly bez zranění.



Havárie osobního auta, kterou způsobil cizinec, zaměstnala až do soboty sloužící policisty. Řidič osobního auta zn. Peugeot 206 jedoucí 26. prosince 2019 v 18:50 od Uhřínovic ve Voděradech v mírné pravotočivé zatáčce zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a vlastnostem vozidla. Přejel do protisměru, kde přední částí auta narazil do dopravního zařízení, které poškodil. Na místě události se příliš zdržovat nechtěl, ale k jeho smůle se poblíž v době svého volna pohyboval jeden z policistů, který šestačtyřicetiletého cizince zajistil až do příjezdu policejní hlídky. Záhy se také ukázalo, proč muž chtěl místo havárie tak rychle opustit. Orientační dechová zkouška, kterou u něj muži zákona na místě provedli, vykázala hodnotu 2,02 promile alkoholu v dechu. Řidiči navíc Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou vydal zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do léta roku 2021. Muž se rovněž prokázal neplatnými doklady. Spolu s odebráním řidičského průkazu policisté podezřelého eskortovali do policejní cely, ze které v rámci super zkráceného přípravného řízení poté putoval přímo do výkonu trestu odnětí svobody spolu s několikaletým vyhoštěním i zákazem řízení všech motorových vozidel.



Další opilý cizinec skončil svoji jízdu předčasně i v neděli necelou hodinu po půlnoci v obci Kvasiny. Sedmatřicetiletý řidič osobního auta zn. Ford Mondeo jedoucí od Solnice zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a v pravotočivé zatáčce dostal na mokré silnici smyk. Ten nezvládl a s autem vyjel vlevo mimo komunikaci, kde vletěl do betonového plotu, který prorazil. Orientační dechová zkouška u něj vykázala hodnotu 3,10 promile alkoholu v dechu. Škoda, kterou havárií způsobil, je odhadnuta na 75.000 korun.



Alkohol za volantem policisté zadokumentovali i včera v odpoledních hodinách na silnici č. II/321 na úseku mezi Skuhrovem nad Bělou a Deštnou v Orlických horách. Řidič osobního auta zn. Škoda Fabia, jedoucí od obce Deštná v lesním úseku začal v pravotočivé zatáčce předjíždět osobní auto zn. Škoda Scala. Při manévru došlo ke střetu levé přední části fabie s přední částí protijedoucího osobního auta zn. Ford Fiesta. U řidiče fabie policisté provedenou dechovou zkouškou naměřili 1,75 promile alkoholu v dechu a zároveň zjistili, že pětatřicetiletý muž má do roku 2020 Magistrátem hlavního města Prahy vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel. Celková škoda, kterou způsobil, je vyčíslena na 100.000 korun.



Nepřizpůsobení rychlosti zřejmě hrálo roli i u řidiče osobního auta zn. Volvo XC90, jedoucího v sobotu odpoledne od Českých Petrovic směrem na Bartošovice v Orlických horách. V pravotočivé zatáčce dostal smyk, který na zledovatělé silnici rovněž nezvládl a s autem nejprve přejel do protisměru a pak havaroval v levém silničním příkopu, kde se volvo převrátilo na levý bok. Škoda této havárie je vyčíslena na 105.000 korun.



por. Mgr. Alena Kacálková

30. prosince 2019

