AKTUALIZACE - Dítě v ohrožení

RYCHNOVSKO - Holčička i žena byly nalezeny v pořádku.

AKTUALIZACE 22.3.2019 v 16:15



Odvoláváme pátrání. Holčička s matkou byly nalezeny v pořádku. Děkujeme za cenné poznatky, které přímo vedly k vypátrání obou pohřešovaných.



por. Mgr. Alena Kacálková



Rychnovští policisté žádají o pomoc při pátrání po 45leté ženě (více zde) z Kostelce nad Orlicí, která včera (21.3.2019) v odpoledních hodinách (16:00) měla odejít nebo odjet i se svojí 4letou dcerou (více zde) neznámo kam. Od té doby o sobě ani o dceři nepodala žádnou zprávu.

Holčička je přibližně 120 -125 cm vysoká, hubená, s dlouhými plavými (blond) vlasy, které nosí převážně rozpuštěné, sčesané s pěšinkou vlevo a vpravo se sponkou. Občas má vlasy sepnuté do vysokého culíku, někdy do dvou. Nosí dioptrické brýle černé nebo vínové barvy, ale nemusí je mít vždy na očích. Občas mívá zalepené levé oko. Co měla holčička na sobě v době odchodu, není známo.

Žena je mladšího vzhledu, 153 cm vysoká, hubené postavy, s dlouhými plavými vlasy s hnědými melíry, učesanými možná do culíku. Má modré oči a může mít i dioptrické brýle. Nosí rovnátka. Na sobě žena měla mít šedé elastické kalhoty, šedivý svetr s růžovými pruhy značky Bogner a růžovou bundu.

S sebou žena mohla mít dětský golfový kočárek s černými menšími puntíky nebo nepravidelnými tvary se zahnutými držadly bílošedé barvy nebo sportovní fialový kočárek zn. Stokke.

Žádáme všechny o pomoc při pátrání. Existuje důvodná obava o život i zdraví ženy i dítěte. Jakékoliv informace o obou pohřešovaných osobách přijmeme na lince 158 nebo na telefonu 974 536 711 nebo na jakékoliv policejní služebně.

22.3.2019 v 14:50

