Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nedělní dopravní nehody

RYCHNOVSKO - Za volantem alkohol i nepozornost.

Ke třem dopravním nehodám vyjížděli ve státní svátek policisté z rychnovské skupiny dopravních nehod. Při dvou z nich bylo zapotřebí i záchranářů.



Na silnici č. I/14 v úseku mezi Rychnovem nad Kněžnou a Vamberkem vyjížděla hlídka v 9:30 dopoledne. Řidička osobního auta zn. Škoda Octavia jedoucí směrem na Vamberk při vjezdu do obce Lupenice nezvládla řízení a vyjela prudce vpravo mimo silnici, kde zavadila o sloup elektrického vedení. Poté havarovala na přilehlé louce. Záchranáři ji se zraněním transportovali do nemocnice. Dechová zkouška, kterou policisté provedli v nemocnici, vykázala hodnotu 1, 73 promile alkoholu v dechu. Dvacetileté ženě z Vamberku zadrželi řidičský průkaz. Žena je nyní podezřelá z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Škoda, kterou způsobila, je vyčíslena na 30.000 korun.



Ke druhé dopravní nehodě se zraněním vyjížděli dopravní policisté krátce po poledni do sídliště Mírová v Rychnově nad Kněžnou. Devatenáctiletý řidič osobního auta zn. Ford Mondeo jedoucí po místní komunikaci od bazénu rovně směrem do centra při vjíždění na kruhovou křižovatku zřejmě přehlédl po kruhovém objezdu zleva jedoucího cyklistu, kterému tak nedal přednost. Po střetu a pádu devatenáctiletého cyklistu záchranáři převezli do nemocnice. Dechové zkoušky u obou řidičů vykázaly negativní výsledky. Škoda je odhadnuta na 8.000 korun.



Osobní vůz zn. Ford Mondeo byl i třetím aktérem nedělních dopravních nehod na Rychnovsku. Jeho osmapadesátiletý řidič jedoucí po silnici č. I/14 mezi obcemi Potštejn a Vamberk na opravovaném mostě v Záměli zřejmě přehlédl betonovou zábranu uprostřed silnice. Přejel plastové dopravní zařízení a středem přední částí auta narazil do hrany betonové zátarasy. Ke zranění osob nedošlo, dechová zkouška u muže prokázala negativní výsledek. Škoda této havárie je vyčíslena na 52.000 korun.



por. Mgr. Alena Kacálková

18. listopadu 2019

