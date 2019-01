Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Na silnicích pozor

RYCHNOVSKO - Sníh komplikuje dopravu.

Povětrnostní podmínky včera způsobily problémy i na Rychnovsku. Policisté vyjížděli k 11 událostem, 6 z nich zadokumentovali. Všechny se odehrály bez účasti návykových látek za volantem.



Oznámení o první dopravní nehodě přijali policisté v 06:45. Řidička osobního auta zn. Peugeot odbočující v Dobrušce vlevo na hlavní silnici č.I/14 s největší pravděpodobností přehlédla řidiče osobního auta zn. Škoda Octavia, jedoucího po hlavní silnici. Po střetu skončila obě auta v příkopu. Záchranáři oba řidiče transportovali do nemocnice. Škoda byla vyčíslena na 75.000 korun.

Rovněž na silnici č.I/14, ovšem na úseku Lupenice - Rychnov nad Kněžnou, řidič nákladní soupravy zn. Volvo s návěsem zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu vozovky a na mokré silnici dostal smyk, který nezvládl a se soupravou poškodil kovová svodila. Škoda této dopravní nehody je vyčíslena na 100.000 kmorun.

Krátce po desáté hodině dopolední řidička osobního auta zn. Škoda 136 jedoucí od Svídnice směrem na Krchleby zřejmě nepřizpůsobila rychlost jízdy stavu komunikace na na zasněženém povrchu dostala smyk, který nezvládla. Vyjela vlevo mimo silnici do příkopu, kde havarovala. Devětašedesátiletou ženu odvezli záchranáři do nemocnice. Škoda je vyčíslena na 30.000 korun.

Dosud neznámý řidič poškodil v Týništi nad Orlicí před polednem sloup veřejného osvětlení a ujel, aniž by havárii oznámil. Škoda, kterou způsobil, je odhadnuta na 10.000 korun.

Krátce před 15:30 vyjížděli dopravní policisté do Javornice. Řidička osobního auta zn. Peugeot jedoucí od Rychnova nad Kněžnou zřejmě nepřizpůsobila rychlost jízdy povětrnostním podmínkámh a svým schopnostem a v pravotočivé zatáčce na mokré silnici dostala smyk, který nezvládla. Vyjela vlevo mimo komunikaci, kde poškodila oplocení domu a telefonní budku. Škoda této havárie je odhadnuta na 46.000 korun.

Krátce před 16:00 jela řidička osobního auta zn. Škoda Octavia od Českého Meziříčí směrem na Opočno. Pravděpodobně při míjení se s protijedoucím autem vyjela vpravo na krajnici, kde v těsné blízkosti železničního přejezdu poškodila výstražný kříž pro přejezd, dopravní značku a podstavec pro závoru. Škoda této havárie je odhadnuta na 30.000 korun.

por. Mgr. Alena Kacálková

4.1. 2019

