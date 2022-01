Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Policisté zachránili lidský život

PROSTĚJOV - Byli ve správnou dobu na správném místě.

Den před Štědrým dnem po půl deváté ráno se tříčlenná hlídka policistů z oddělení hlídkové služby nacházela v blízkosti prodejny Tesco na ulici Konečná v Prostějově, když k nim přiběhl muž, který je požádal o pomoc v souvislosti se zdravotní indispozicí prodavače ryb, který se nacházel v nedalekém stánku. Policisté ani na chvilku nezaváhali a běželi k místu, kde našli muže v bezvědomí. Ihned zkontrolovali jeho životní funkce a když nenahmatali tep, zahájili masáž srdce. Dva z policistů mu poskytovali první pomoc a třetí běžel do obchodního střediska, kde je pro tyto případy uložen defibrilátor. S jeho pomocí se jim ještě před příjezdem přivolané záchranné služby podařilo zkolabovaného muže oživit a přivést zpátky k životu. Po příjezdu zdravotníků na místo ho předali do jejich péče. Sanitkou byl poté 53letý muž převezen do prostějovské nemocnice. O pár minut později zavolal z vlastní iniciativy na linku 158 operátor rychlé záchranné služby, aby zasahující policisty pochválil a poděkoval jim za jejich rychlou reakci, protože muži, který zřejmě utrpěl infarkt, pravděpodobně zachránili život.

por. Mgr. Miluše Zajícová

23. prosince 2021



