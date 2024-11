Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Dealer skončil ve vazbě

PŘEROV - Obviněni z distribuce drog byly ale tři osoby, dva muži a jedna žena.

Začátkem listopadu byly v jeden den zadrženy tři osoby, které byly podezřelé z distribuce drog na Přerovsku. Muž a žena byli zadrženi spolu na jedné z přerovských ulic bez nutnosti použití donucovacích prostředků a byli převezeni na služebnu, stejně dopadl i třetí, nejstarší z nich, 42letý podezřelý, kterého policisté zadrželi v malé obci na Přerovsku. Všichni tři podezřelí se vzájemně znali.

Na základě provedeného šetření kriminalisté zjistili, že 33letá žena minimálně od počátku roku 2021 do svého zadržení prodávala, případně zdarma poskytovala pervitin minimálně dalším 7 uživatelům z Přerovska v různém množství a za různé částky. Další dealer, 26letý muž, distribuoval mezi uživatele pervitin a marihuanu přinejmenším od začátku letošního roku. Mezi jeho pravidelné odběratele patřilo minimálně 6 osob a také jim předával drogy v různém množství a za odlišné částky. Nejstarší z nich, na rozdíl od jeho výše uvedených známých, kteří po provedených úkonech byli propuštěni na svobodu, strávil dvě noci v policejní cele, protože byl z naší strany vydán podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby. Dealer se totiž dopouštěl distribuce pervitinu na Přerovsku opakovaně a byl za ně již v minulosti odsouzen. Státní zástupce i soudce náš návrh akceptovali a dotyčný byl eskortován do vazební věznice, kde bude zřejmě čekat až do vynesení rozsudku. Také on měl své pravidelné odběratele, kterým pervitin dodával.

Se všemi policejní komisař zahájil trestní stíhání a sdělil jim obvinění z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za který ženě a mladšímu muži hrozí dle trestního zákoníku trest odnětí svobody od jednoho roku do pěti let. Nejstaršímu z nich, vzhledem k opakovanému protiprávnímu jednání, hrozí trest vyšší a to až desetileté odnětí svobody. Jaké tresty jim budou vyměřeny, o tom rozhodne soud.

por. Mgr. Miluše Zajícová

15. listopadu 2024

