Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Vloupání do bytu

NOVOJIČÍNSKO - události

V uplynulých dnech přijali policisté z obvodního oddělení v Novém Jičíně oznámení o vloupání do bytu v Novém Jičíně. Neznámý pachatel se měl v době od 1. do 4. srpna tohoto roku vloupat přes vypáčené balkonové okno do bytu, odkud následně odcizil finanční hotovost a šperky. Poškozením věcí a zařízení způsobil škodu 10 tisíc korun. Odcizením šperků a finanční hotovosti byla majitelům způsobena škoda za téměř 50 tisíc korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání tří trestných činů, a to přečinu krádeže, přečinu porušování domovní svobody a přečinu poškození cizí věci, za které pachateli hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Po pachateli a odcizených věcech policisté pátrají.

Nový Jičín 7. srpna 2019



por. Mgr. Petr Směták

komisař oddělení tisku a prevence

vytisknout e-mailem