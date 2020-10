Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Nebuďte neviditelní!

Novojičínsko - události

V podvečerních hodinách dne 6. října 2020 se mohli obyvatelé Frenštátu pod Radhoštěm a Kopřivnice setkat s policisty z dopravní služby a oddělení prevence. V průběhu celého tohoto týdne se moravskoslezští policisté ve zvýšené míře zaměřují na kontrolu povinnosti chodců, a to převážně v souvislosti s používáním reflexních prvků. Dnešní akce se uskutečnila v rámci preventivního projektu „Nebuďte neviditelní“. Policisté s chodci diskutovali o dané problematice, ti vnímali akci velmi pozitivně a s radostí si od policistů převzali reflexní pásky.

Za snížené viditelnosti – v dešti, sněžení, mlze, od soumraku do úsvitu, je pro bezpečnost chodců třeba, aby je řidič včas viděl a mohl se jim vyhnout např. při chůzi po silnici, aby mohl zpomalit např. při přecházení silnice, nebo aby mohl zastavit např. při čekání před přechodem.

Je třeba si uvědomit, že pro řidiče je velmi nesnadné ve tmě včas rozeznat neosvětlenou siluetu v tmavém oblečení. Nejlepším řešením jsou reflexní prvky. Mají unikátní vlastnost – odrážejí světlo a díky tomu jsme vidět z velké dálky.

V žádném případě nenahradí reflexní prvky baterka ani rozsvícený mobilní telefon. Sice vás do jisté míry osvětlí, ale nenahradí zásadní vlastnost reflexních prvků, kterou je schopnost odrazit dopadající světlo až na vzdálenost 200 metrů.

I když není tma, můžeme zlepšit svou viditelnost vhodným oblečením. Řidič si nás všimne a bude opatrný. Ve dne jsou vhodnými barvami svítivě žlutá, oranžová nebo zelená.

Je také vhodné připomenout platnost zákona č. 48/2016 Sb., který chodcům ukládá povinnost mít na sobě reflexní prvky, a to při pohybu po krajnici nebo po okraji vozovky mimo obec v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením. Tato povinnost platí za snížené viditelnosti – tedy nejen za šera a za tmy, ale také například v případě mlhy a hustého deště nebo sněžení.

Nezapomínejme ani na viditelnost cyklistů. Tito mají povinnost mít kolo řádně osvětleno. Součástí základní výbavy každého kola musí být přední bílá odrazka, zadní červená odrazka, oranžové odrazky na pedálech a v paprscích kol. Za tmy a při snížené viditelnosti musí cyklista navíc zapnout bíle svítící světlo vpředu a červeně svítící nebo blikající světlo vzadu.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

nprap. Bc. Marika Jeličová

vrchní inspektor oddělení prevence

07. 10. 2020

vytisknout e-mailem