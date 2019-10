Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Vloupání do sklepních kójí

NÁCHODSKO – Všechny zámky zloděj nepřekonal

Policisté z obvodního oddělení v Novém Městě nad Metují pátrají od uplynulého víkendu po zloději, který řádil ve sklepních kójích u bytových domů. Dosud nezjištěný pachatel v době od 27. do 28. 10. 2019 vnikl vždy nejprve do společných prostor bytového domu a pak za pomoci násilí do sklepních kójí. Tam si vybral předměty, které se daly zpeněžit, jako jízdní kolo, alkohol, motorovou pilu, nebo kompresor. Přitom způsobil na odcizených a poškozených věcech škodu ve výši 20.000 korun.

Nutno ovšem dodat, že ne všude se poberta dostal. Například důkladně zabezpečené kóje, tam kde musel víc, než přeštípnout očko zámku či lanko, jeho nenechavým rukám odolaly. Policisté nyní po zloději i odcizených věcech pátrají. Pachateli v případě dopadení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody nebo peněžitý trest.

por. Mgr. Eva Prachařová

29. 10. 2019 v 14.00 hodin

