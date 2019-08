Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Vloupání do rodinného domu

NÁCHODSKO – Zloděje neodradila ani přítomnost seniorky v patře.

o ní Ilustrační foto/Policie ČRPo dosud neznámém pachateli vloupání do rodinného domu pátrají náchodští kriminalisté. V úterý 13. 8. 2019 v době od půl osmé ráno do druhé hodiny odpoledne vnikl do rodinného domu v obci Dolní Radechová velmi nezvaný host. Zloděj využil denní doby, kdy obyvatelé přízemí nebyli doma. Neodradila ho ani přítomnost seniorky v patře, možná o ní ani nevěděl.

Do stavení se dostal po rozbití tabulky kuchyňského okna, pak prohledal interiér, z něhož majitelům odcizil peníze v české a euro měně a šperky v hodnotě několika desítek tisíc korun. Na místo byl vyslán výjezd k zadokumentování a zajištění případných stop po pachateli, které by mohly vést k jeho odhalení a zadržení. Po zloději i odcizených věcech zahájili muži zákona ihned pátrání. Za přečin krádeže vloupáním pachateli hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Pokud by se však ukázalo, že má na svědomí i další trestnou činnost, samozřejmě může dostat trest i vyšší.

V souvislosti s tímto vloupáním policisté znovu připomínají: „Pokud zjistíte, že do vašeho obydlí zavítala nezvaná návštěva, už nechoďte dál, na nic nesahejte, nic neprohlížejte, a rovnou přivolejte policii (linka 158). Tak pomůžete zachovat k zadokumentování případné stopy pachatele a zvýšit tím šanci na jeho dopadení.“

por. Mgr. Eva Prachařová

14. 8 .2019 v 13.30 hodin

