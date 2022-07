Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Štěstí v neštěstí

JESENICKO - Muž spadl z balkonu a nikdo o něm nevěděl.

Smůla i štěstí potkaly dvaačtyřicetiletého muže z Jesenicka. V pondělí 18. července večer sám doma popíjel alkoholické nápoje. V jednom okamžiku se opřel o zábradlí na balkoně domu, které se s ním prolomilo, a on spadl z třímetrové výšky na zahradu. Přitom se mu trámek ze zábradlí zapíchl do stehna levé nohy a muž zůstal nehybně ležet. Když se druhý den neobjevil v práci a nezvedal telefon, rozhodli se ho dva jeho spolupracovníci ráno doma navštívit. Kolegu našli zraněného ležet pod balkonem a ihned přivolali zdravotníky, kteří muže letecky transportovali do Fakultní nemocnice v Olomouci. Prvotním šetřením na místě jsme nezjistili cizí zavinění.

por. Mgr. Libor Hejtman

20. července 2022

