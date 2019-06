Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Spadla klec

JESENÍK - Sdělení podezření z trestné činnosti si vyslechli hned dva muži.

Dva muži ve věku 19 a 32 let si vyslechli sdělení podezření ze spáchání trestných činů krádež a porušování domovní svobody.

Starší z mužů má přitom podle kriminalistů na svědomí hned několik skutků. Začátkem května se měl společně s další osobou lstí dostat do společných prostor panelového domu na ulici Tyršově v Jeseníku. Poté, co zazvonili na jeden ze zvonků, jim některý z obyvatel domu otevřel vstupní dveře. Toho muži využili a jejich další kroky směřovaly do sklepních prostor domu. Tam následně z neuzamčené sklepní kóje odcizili horské jízdní kolo zn. Kellys, v hodnotě za 3 000 korun, které měli v úmyslu dále prodat. Po krádeži však byli zpozorováni obyvateli sousedního panelového domu, kteří ihned zalarmovali policisty.

Dvaatřicetiletý muž měl dále v polovině května letošního roku v Jeseníku poškodit vstupní dveře do objektu denního stacionáře a následně se pohybovat po budově v úmyslu něco odcizit. Zpozoroval však, že je objekt elektronicky zajištěn, proto ze zdi vytrhnul a následně odcizil klávesnici elektronického zabezpečení a následně objekt, aniž by něco odcizil, opustil.

Dále měl 23. května 2019 odpoledne společně s 19letým mladíkem využít momentu, kdy 61letý muž usnul na ulici Sadové v Jeseníku na lavičce a z kapsy bundy mu odcizit balení tabáku a mobilní telefon. V ten samý den večer měli zase společně neoprávněně vniknout na oplocenou zahradu rodinného domu na ulici Bezručově a z té odcizit skleněnou dózu na sýry. Následně měli vylézt na dřevěné palety umístěné pod balkónem bytu na téže ulici v úmyslu do bytu vniknout. Přitom však byli vyrušeni a z místa utekli. Starší z mužů se měl podle kriminalistů následující den vpodvečer na místo opět vrátit a odcizit svačinovou krabičku, zahradnické nůžky, pracovní rukavice a zavařeniny.

V případě prokázání viny a odsouzení hrozí mladšímu z mužů mimo jiné až dvouletý trest odnětí svobody. Staršímu z mužů, vzhledem k tomu, že již byl za trestný čin krádež v posledních třech letech odsouzen a potrestán, hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

28. června 2019

