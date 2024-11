Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Pachatel série vloupání dopaden

JESENICKO - Jeseničtí kriminalisté objasnili sérii „vloupaček“ a zahájili trestní stíhání 48letého muže z Jesenicka, kterého obvinili ze spáchání trestného činu krádež a poškození cizí věci.

Muž se soustředil zejména na restaurace a ubytovací zařízení, do kterých se v období od května do října letošního roku vloupal. Převážně se jednalo o zařízení na Jesenicku, avšak jeho zájmu neuniklo ani Šumpersko či Bruntálsko.

Při krádežích bral všechno, co mu přišlo pod ruce. Především hotovost a láhve s alkoholem. Svým jednáním způsobil škodu za více jak 40 tisíc korun.

V květnu letošního roku za použití násilí vnikl do jedné restaurace v Karlově pod Pradědem. Odtud si odnesl finanční hotovost v celkové výši téměř 16 tisíc korun. Peníze mu však nestačily a na cestu si vzal také dvě lahve alkoholu, sklenice a také popelník.

Za dva měsíce to celé zopakoval. Tentokrát si vybral penzion ve Zlatých Horách. Jelikož zde žádnou hotovost nenašel, spokojil se alespoň s lahvemi alkoholu.

Pravděpodobně nespokojen s lupem se za dva dny přesunul jižněji do obce v Moravskoslezském kraji. U jedné hotelové restaurace rozbil skleněnou výplň a vnikl dovnitř. Ani zde však hotovost nenalezl. Nakonec odešel se dvěma lahvemi vína. Svým jednáním však způsobil větší škodu poškozením než krádeží, a to ve výši 5 tisíc korun.

V srpnu napáchal škodu v jednom motorestu na Šumpersku. Z uzamknuté zásuvky odcizil hotovost ve výši přesahující 22 tisíc korun.

Za několik dní se vrátil opět na Jesenicko, kde v obci Zlaté Hory vnikl na ventilaci otevřeným oknem do kuchyně jednoho hotelu. Zde bral nejprve láhve s alkoholem. Při odchodu si však všiml peněženky, ve které, jak později zjistil, byla finanční hotovost nejméně 10 tisíc korun.

Pro páchání své trestné činnosti využíval nočních hodin, kdy byly provozovny uzavřeny. Při krádežích se snažil maskovat. Motivem jeho jednání byla špatná finanční situace, ve které se ocitl.

Kriminalisté na případech usilovně pracovali a pečlivě prověřovali všechny získané informace a poznatky. Díky tomu se jim podařilo vytipovat konkrétní osobu, která měla mít řadu vloupání na svědomí.

Obviněný má za sebou pestrou trestní minulost. Za mřížemi již strávil několik let. Jelikož byl v posledních třech letech potrestán mimo jiné za krádeže, hrozí mu nyní až tři roky za mřížemi.

por. Mgr. Ivana Skoupilová

05. listopadu 2024

vytisknout e-mailem