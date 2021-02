Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Obviněný putoval do vazby

JESENICKO - Soudu došla trpělivost a obviněného muže, který nepřestal s výrobou a distribucí drog poslal do vazby!

Komisař z oddělení obecné kriminality obvinil v těchto dnech 39letého muže z Jihlavska ze zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Minulý týden byl jako spolujezdec v osobním voze přistižen hlídkou celníků v blízkosti hraničního přechodu s Polskem při převozu léků hojně užívaných k nelegální výrobě metamfetaminu (pervitinu). Policisté u něj zadrželi na 30 blistrů léčiva, které by postačilo k výrobě zhruba dvanácti gramů této drogy.

Prověřováním všech okolnostní případu vyšlo najevo také to, že se měl muž v uplynulém roce činit co do nedovolené výroby a distribuce metamfetaminu (pervitinu) také na území hlavního města, kde postupně vyrobil nejméně 50 g pervitinu, který měl užít nejen pro svou potřebu, ale poskytovat také dalším osobám.

Vzhledem k tomu, že byl obviněný za stejný trestný čin v minulosti již opakovaně odsouzen, akceptoval soud návrh státního zástupce na vzetí obviněného do vazby. Vzhledem k tomu, že si obviněný opakovaně nedal říct, hrozí mu v případě prokázání viny a odsouzení mimo jiné až osmiletý pobyt za mřížemi.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

2. února 2021

