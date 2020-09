Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Nebezpečné pronásledování

JESENICKO - Ve snaze získat expřítelkyni zpět zašel příliš daleko!

Komisař z oddělení obecné kriminality obvinil v těchto v dnech z trestných činů nebezpečné pronásledování, ublížení na zdraví a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací 27letého muže z Olomoucka. Ten se pravděpodobně nedokázal smířit s rozchodem s o rok starší družkou. Tu se pak v období posledních zhruba dvou a půl let neustále snaží kontaktovat, a to jak osobně, tak prostřednictvím mobilního telefonu, a to i přes opakované žádosti poškozené, aby ji nevyhledával a nechal být. Neúnavný muž měl svou bývalou partnerku neustále vyhledávat v místě jejího bydliště, zvonit u dveří a dožadovat se kontaktu s ní. Následně ji měl vyhledávat také na různých veřejných akcích, kde jí pak měl nadávat a mnohdy i fyzicky napadnout. V prosinci loňského roku měl při jednom z takovýchto setkání poškozené způsobit zlomeninu ruky. V uvedeném období však poškozenou bombardoval také prostřednictvím mobilního telefonu. Sledoval, s kým se baví, kde se pohybuje a zároveň vyhrožoval, že pokud si někoho najde, tak ublíží buď jí, nebo sobě. Ve snaze získat dokonalý přehled o životě poškozené si měl také zajistit neoprávněný přístup k jejímu facebookovému účtu.

V případě prokázání viny a odsouzení hrozí obviněnému za takové jednání mimo jiné až tříletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

25. září 2020

