Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Znásilnil mladistvou dívku

HODONÍNSKO: Sexuální násilník včera putoval do vazby.

Před necelými dvěma týdny se na policisty obrátil otec mladistvé dívky, která se měla stát terčem sexuálního útoku ze strany neznámého muže. K události mělo dojít v pozdních nočních hodinách, kdy se dívka vracela do místa svého bydliště. Neznámý muž ji při chůzi po chodníku pevně chytil a povalil na záda na zem. Dívka přitom křičela o pomoc a snažila se ze sevření vyprostit. Když se muži přes dívčin odpor nepodařilo svléknout její oblečení, tak si alespoň rozepnul kalhoty a požadoval po ní orální uspokojení. To dívka ze strachu udělala. Poté z místa utekla a stejně tak i neznámý muž. Okamžitě po oznámení na místo přijela nejbližší hlídka a pátrala po muži, který by odpovídal popisu násilníka. Nikde se jej však nepodařil dohledat. Bylo pravděpodobné, že mohl odjet pryč vozidlem. Policisté zajistili na místě události stopy a snažili se zjišťovat další podrobnosti, které by mohly vést k identifikaci pachatele. Vyšetřování případu se ujali kriminalisté a provedeným operativním šetřením se jim po několika dnech podařilo zjistit další podrobnosti, které už mohly směřovat ke konkrétní osobě, tedy podezřelému. Se souhlasem státního zástupce o víkendu zadrželi podezřelého jednatřicetiletého muže. Ten se při výslechu k popisovanému skutku doznal a policisté jej obvinili z trestného činu Znásilnění. Zároveň jsme podali návrh na jeho vzetí do vazby, kterému soudce vyhověl a muž tak bude čekat na řádný soud ve vazební věznici. Za znásilnění mladistvé dívky mu hrozí dva až deset let odnětí svobody.

por. Bc. Petr Zámečník, 30. 10. 2019

