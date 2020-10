Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zaměřili jsme se na cyklisty

HODONÍNSKO: V tomto týdnu se policisté věnují viditelnosti cyklistů.

Vzhledem k podzimnímu období, které s sebou přináší brzké stmívání a pozdní rozednívání, se policisté na silnicích v tomto období věnují především nemotorizovaným účastníkům, které upozorňují na možná rizika spojená se sníženou viditelností. Cílem této akce je zvýšit povědomí o vhodnosti užívání reflexních prvků a eliminovat dopravní nehodovost, především pak střety vozidel s cyklisty.

Od pondělí tedy v tomto duchu probíhá na Hodonínsku dopravní akce, při které se policisté zaměřují především na kontrolu cyklistů, jejich viditelnost, povinnost řídít se dopravními předpisy a mít řádně vybavené jízdní kolo. Chválíme ty cyklsty, co jsou řádně osvětlení a jezdí podle předpisů. Ale policisté už od začátku týdne také rozdali desítky pokut těm cyklistům, co porušili dopravní předpisy, za špatně vybavené jízdní kolo nebo chybějící osvětlení v době, kdy je to povinné. Právě nedostatečné nebo zcela chybějící osvětlení je nejčastější prohřešek cyklistů. Pro cyklisty by však neměla být hrozbou pokuta, ale vědomí, že se kvůli své lhostejnosti a neviditelnosti v provozu mohou stát obětí dopravní nehody, přijít k úrazu a v horším případě přijít o svůj život.

por. Bc. Petr Zámečník, 8. 10 2020

