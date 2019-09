Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zadrželi jsme uprchlého vězně

HODONÍNSKO: Po vykradení trafiky ho vypátrali naši policisté.

V noci na pátek jsme přijali oznámení od všímavého občana, že se v Hodoníně v ulici Brandlova někdo vloupává do trafiky. Neznámý pachatel rozbil skleněnou výplň dveří, vnikl dovnitř a odcizil finanční hotovost a cigarety. Hned po skutku se dal na útěk, ale hlídce hodonínských policistů se v ulicích města neztratil. O pár ulic dále ho viděli, jak nese dvě igelitové tašky plné cigaret a na místě jej zadrželi jako osobu podezřelou ze zmiňovaného vloupání. Zadržený muž ani nezapíral a hlídce se k činu doznal. Eskortovali jej na služebnu k procesním úkonům a k jeho ztotožnění. Čekalo na ně zajímavé překvapení. Při lustraci zadrženého devětačtyřicetiletého muže vyšlo najevo, že jde o uprchlého vězně, který dva předtím odešel z nestřeženého pracoviště. Jedná se o recidivistu, který si odpykává trest za majetkovou trestnou činnost, zejména vloupání do různých objektů na Břeclavsku, odkud pochází. Po tom, s ním naši policisté zahájili úkony trestního řízení za vykradení trafiky, byl eskortován zpět do věznice. Je pravděpodobné, že si pobyt ve vězení prodlouží.

por. Bc. Petr Zámečník, 2. 9. 2019

