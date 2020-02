Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Vnikl na soukromý pozemek

HODONÍNSKO: Pozná někdo neznámého muže na fotografii?

Kyjovští policisté pátrají po neznámém pachateli, který začátkem měsíce února v Kyjově v ulici Vinohrady přelezl oplocení soukromého pozemku a dostal se tak do dvorního traktu rodinného domu. Poškodil dveře vedoucí do domu, ale dovnitř se mu dostat nepodařilo. Tak alespoň pod venkovní pergolou odcizil pivní bednu s prázdnými láhvemi a krabici s dalšími láhvemi. S čím však nepočítal, je kamerový záznam, který zachytil neznámého muže a jehož podobu nyní zveřejňujeme se žádostí o spolupráci se ztotožněním muže na záznamu. Přibližně třicetiletý muž na záznamu silně napadá na levou nohu. Má kratší vlnité hnědé vlasy, plnovous, oblečen byl do černých kalhot a modré bundy s černými rukávy.

Jakékoliv poznatky k identitě neznámého muže, mohou případní svědci sdělit kyjovským policistům na telefon 974 633 500 nebo přímo na linku 158. Za spolupráci děkujeme.

por. Bc. Petr Zámečník, 25. 2. 2020

