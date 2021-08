Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policisté žádají veřejnost o pomoc

HODONÍNSKO: Odcizil přes dvacet tisíc korun.

Policisté z Obvodního oddělení Hodonín pátrají zatím po neznámém pachateli, který v prodejně s hutním materiálem odcizil hotovost z pokladny. Využil situace, v době kdy se obsluha prodejny věnovala zákazníkům a musela na chvíli odejít. Pár vteřin po té co žena opustila místo za kasou, přicupitala „zašátkovaná“ osoba, která velmi opatrně otevřela pokladnu, tak aby rámusem na sebe neupozornila a vybrala veškeré papírové bankovky. Chtěla vzít i kovové mince, ale to si rozmyslela, zřejmě si uvědomila, že by mohla způsobit hluk. To ji ale nestačilo a ještě prohledala kabelku, která ležela vedle i v té si přišla k penězům. Celkem odcizila čtyřiadvacet tisíc korun.

Policisté žádají veřejnost, pokud poznáte osobu na fotografii, kontaktujte policisty z Obvodního oddělení Hodonín, tel. č. 974 633 463, nebo poznatky sděllte na linku 158. Za pomoc předem děkujeme.

nprap. Petra Hrůzová, 20. srpna 2021

vytisknout e-mailem