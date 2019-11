Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Osobák srazil chodce

HODONÍNSKO: Vážně zraněného muže transportoval do nemocnice vrtulník.

V neděli 10. listopadu v devatenáct hodin došlo na silnici č. 54 mezi obcemi Kyjov a Vlkoš ke střetu osobního vozidla a chodce. Řidička Fiatu Fiorino jela směrem do Kyjova kolem nedaleko stojící kapličky. Za večerní tmy při míjení se s jiným nezjištěným vozidlem zachytila pravým zpětným zrcátkem o čtyřiapadesátiletého chodce bez reflexních prvků na oděvu jdoucího u okraje vozovky směrem na obec Vlkoš. Po střetu s autem upadl vážně zraněný chodec do silničního příkopu. Následně musel být letecky transportován do brněnské nemocnice.

Policisté nyní zjišťují míru zavinění jednotlivých účastníků. K tomu by uvítali případné svědecké výpovědi řidičů a majitelů palubních kamer, kteří místem krátce před nehodou projížděli a mohli by poskytnout informace k pohybu zmiňovaného chodce. Ozvat se nám můžete na telefon 974 633 260 nebo na linku 158.

por. Bc. Petr Zámečník, 13. 11. 2019

