Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Násilníka jsme vykázali z domu

HODONÍNSKO: Partnerku a jejího syna ohrožoval židlí.

Kriminalisté obvinili třiačtyřicetiletého muže, kterého viní z trestných činů Vydírání a Ublížení na zdraví. Tohoto jednání se dopustil ve společném obydlí, které sdílí se svojí partnerkou a jejím mladistvým synem. V inkriminovaný večer mladíka nejdříve slovně a poté i fyzicky napadl, přičemž ho měl bít pěstmi do hlavy. Když to matka mladíka viděla, přispěchala mu na pomoc a snažila se útokům zabránit. Ani ona neunikla řádění agresivního muže a útoky začaly směřovat i na ni. Muž si z kuchyně vzal kovovou židli a začal oběma vyhrožovat, že jestli přivolají policii, oba zabije. Nakonec židli po ženě hodil a zasáhl ji do ruky. Dalším útokům zabránili přivolaní strážníci městské policie. Následně celou situaci na místě předali policistům k dalším úkonům. Agresivní muž skončil v policejní cele, žena a její syn pak na ošetření v nemocnici. Z útoku židlí si odnesla zlomeninu ruky, její syn pak lehké zranění hlavy. Útočník si vyslechl obvinění a na dobu deseti dnů jsme jej vykázali ze společného obydlí. V případě odsouzení mu hrozí až osm let odnětí svobody.

por. Bc. Petr Zámečník, 24. 9. 2020

vytisknout e-mailem