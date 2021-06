Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Naboural do sloupu a ujel

HODONÍNSKO: Dopravní policisté hledají svědky nehody.

Dopravní policisté hledají svědky nehody, která se stala v období od 4. do 8. června 2021, kdy někdo na konci obce Petrov u areálu Autobazaru Martinek poškodil sloup osvětlení areálu. Doposud neznámý řidič nákladního vozidla zřejmě při otáčení narazil do sloupu a tím došlo k jeho vyvrácení a poškození lampy, která ze sloupu spadla na čelní sklo odstaveného vozidla. Neznámý řidič, aniž by událost oznámil nebo nějak řešil, tak z místa odjel.

Policisté hledají případné svědky, kteří událost mohli vidět a poskytli by informace k neznámému řidiči nebo jeho vozidlu. Ozvat se můžete na telefon 974 633 260 nebo přímo na linku 158.

por. Bc. Petr Zámečník, 16. 6. 2021

