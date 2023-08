Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Alkohol za řídítka nepatří

HODONÍN - BLANSKO: Jeden cyklista byl převezen do nemocnice.

Víkendoví rekordmani, tak by se dali nazvat dva cyklisté, kteří usedli na své přibližovadlo v silně podnapilém stavu. První případ je z Blanenska. Tady policisté zastavili cyklistu, který je zaujal svojí krasojízdou ve čtyři hodiny odpoledne. Hlídka provedla kontrolu totožnosti, která trvala trochu delší dobu, protože sedmačtyřicetiletý muž u sebe neměl doklady a mluvil velmi, ale opravdu velmi pomalu. Provedená dechová zkouška vysvětlila zmíněnou krasojízdu, pomalé mluvení a dlouhé přemýšlení. Cyklista nadýchal 3.67 promile alkoholu. Druhý případ je z Hodonínska. Policisté byli v odpoledních hodinách vyslání operačním důstojníkem k dopravní nehodě cyklisty. I tady hrál hlavní roli alkohol. Osmačtyřicetiletý muž jel z místní veselice, nezvládl řízení svého bicyklu a upadl. Provedená dechová zkouška ukázala hodnotu 4.63 promile alkoholu. Cyklista byl převezen na ošetření do nemocnice, ale naštěstí se jednalo o lehké zranění. Oba jezdci mohou nyní počítat s pokutou a to až do 50 000 tisíc korun.

nprap. Petra Hrůzová, 30. srpna 2023

