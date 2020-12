Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Růžový nápis nedokončil

BRNO VENKOV: Vandala přistihli policisté se štětcem v ruce.

Růžovou barvu si pro své dílo na betonovém svodidle nájezdu dálnice D2 u Chrlic vybral včera večer pětapadesátiletý vandal. Přímo při tom, když nápis tvořil, jej přistihli hlídkující dálniční policisté. Těm se marně snažil utéct do pole. Po chvíli útěk vzdal a policistům přiznal, že tímto způsobem chtěl veřejně prezentovat svůj názor. Mimo podezření z trestného činu poškození cizí věci s ním policisté pokutou vyřešili i porušení vládního nařízení. Malůvku totiž tvořil po jednadvacáté hodině, kdy platí zákaz vycházení. Zajímavostí je i to, že jeho nedokončené dílo ze svodidel do rána zmizelo.

nprap. David Chaloupka, 31. prosince 2020

Související dokumenty Ru°zˇovy´ na´pis.mp3

Velikost souboru:330,8 KB / formát MP3

