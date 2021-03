Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Odnesl peníze a cigarety

BRNO VENKOV: Lupič způsobil majiteli benzínky v Ochozi u Brna škodu za patnáct tisíc korun (video).

Obvykle poklidné sobotní odpoledne na benzínce v Ochozi u Brna změnil obsluze v hodně nepříjemný zážitek zatím neznámý pachatel. Krátce před patnáctou hodinou vtrhl do obchodní části a se zbraní v ruce požadoval po prodavačce vydání peněz. Na výzvu: „Naval prachy!“ reagovala prodavačka vybráním finanční hotovosti z pokladny. Lupič do přinesené bílé igelitové tašky obchodního řetězce Albert sebral rovněž několik kartónů cigaret. Majiteli firmy způsobil škodu za asi patnáct tisíc korun. Potom z benzínky zmizel. Podle získaných informací zamířil mezi přilehlými budovami pravděpodobně do lesa směrem k Brnu. Muž ve věku kolem třiceti let měl na sobě tmavé sportovní kalhoty s pruhem, tmavou bundu s kapucí na pravém rukávu se světle modrým nápisem. Na obličeji měl respirátor a na rukou bílé ochranné rukavice. V pravé ruce držel stříbrnou krátkou střelnou zbraň. Na novou měl poměrně výrazné červené sportovní boty.

Informace k pachateli můžete sdělit na policejní tísňovou linku 158.

por. Bohumil Malášek, 28. března 2021

