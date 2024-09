Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nehoda uzavřela dálnici

VYŠKOVSKO: Viník nehody se ve zúženém úseku zřejmě patřičně nevěnoval řízení.

Pondělní ranní cestu do Brna či Olomouce po D46 zkomplikoval poblíž Pustiměře mnoha řidičům dvaadvacetiletý řidič zelené Octavie. Ten se v úseku, kde se pro stavební práce jezdí obousměrně v jednom jízdním pásu, zřejmě dostatečně nevěnoval řízení. Najel mimo vozovku a následně na svodidla. Těmi byl vůz vymrštěn do protisměru, kde se srazil s projíždějícím Renaultem. Při nehodě byli viník a jeho dva spolucestující zraněni lehce. Druhého řidiče převezli záchranáři s těžkým zranění letecky do nemocnice. Komunikace byla v obou směrech více než čtyři hodiny neprůjezdná. V ranní špičce se tvořily na dálnici i na objízdných trasách dlouhé kolony.

por. Bohumil Malášek, 30. září 2024

