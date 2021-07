Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Násilník skončil v cele

BRNO: Osmadvacetiletý muž se ke dvěma napadením na Brněnské přehradě přiznal(video).

Ženy směřující na Brněnskou přehradu si mohou odechnout. Brněnským kriminalistům se podařilo vypátrat osmadvacetiletého násilníka, který v oblasti opakovaně napadl osamocené ženy. Incidenty měly vždy podobný scénář. Vedle hrozby fyzickým napadením se pachatel prezentoval i sexuální touhou. Poprvé zaútočil na začátku června. To na lesní cestě napadl třiadvacetiletou ženu, která zastavila v místech zvaných Kočičí žleb nad rakoveckou zátokou, aby se v mobilní aplikaci ujistila o správnosti své cesty. Muž vyskočil z křoví, cyklistku ohrožoval elektrickým paralyzérem a vyzýval ji, ať především nekřičí. Vylekaná žena muži, který měl navíc v druhé ruce připravenou ruličku z kobercové pásky, utekla. Na místě nechala svoje kolo a batoh s osobními věcmi a peněženkou. Ve stejných místech zaútočil v pondělí odpoledne. To se opět, pravděpodobně s airsoftovu pistolí v ruce, postavil šestadvacetileté ženě do cesty. Začal ji osahávat na hrudníku a vyhrožovat výstřelem. Pak si začal stahovat kraťasy, O stejné se snažil i u napadené. Ženě křičící o pomoc se podařilo vysmeknout a utéct. Násilník ji sice pronásledoval, ale po fingované snaze o telefonát na policii se zastavil a posléze zmizel. Kriminalistům se podařilo v průběhu vyšetřování získat videozáznamy, na nichž se pohybuje podezřelý muž. Jejich zveřejnění přineslo důležité poznatky využitelné ke ztotožnění násilníka. Následně kriminalisté muže zadrželi. Ten se po předložení důkazů k útokům v oblasti Brněnské přehrady přiznal. Vydal také při prvním přepadení odcizené věci a airsoftovou pistoli, kterou ženy ohrožoval. Policisté rovněž zjistili, že muž byl v před několika lety potrestán za násilnou trestnou činnost a měl uloženo sexuologické léčení. Nyní je násilník umístěný v policejní cele. V nejbližší době pak soud rozhodne o vzetí do vazby. Kriminalisté navíc zjišťují, zda podobným způsobem nezaútočil vícekrát.

por. Bohumil Malášek, 23. července 2021

Související dokumenty Video - Násilník byl dopaden.mp4

Velikost souboru:83,2 MB / formát MP4

násilník_2307.mp3

Velikost souboru:1,7 MB / formát MP3

vytisknout e-mailem