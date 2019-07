Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Kamión zablokoval dálnici

BRNO: Policistům pomáhal v řešení složité dopravní situace ze vzduchu vrtulník.

Na řidiče směřující v pondělí před půlnocí do Brna po D2 čekala těsně před odbočkou do Modřic past. Před půlnocí tam havaroval kamión s rumunskou registrační značkou, který dálnici ve směru na Brno zablokoval. Čtyřiapadesátiletý šofér náklaďáku se nevěnoval řízení, vjel na svodidla a kamión se převrátil. Policisté byli nuceni po dobu vyšetřování havárie a následném odklízení havarovaného kamiónu důležitou komunikaci uzavřít. Poměrně složité překládání nákladu a odstranění havarovaného vozidla se protáhlo do úterních devíti hodin. Místo havárie řidiči objížděli přes Blučinu, Židlochovice a Rajhrad. Na objízdné trase zvlášť v ranní dopravní špičce docházelo ke složitým situacím. Na dálnici se navíc před odbočkou na Blučinu vytvořila až šestikilometrová kolona. V řešení složitých situací pomáhal policistům ze vzduchu vrtulník. Během dopoledne se pak doprava na D2 poblíž Brna postupně dostala do normálu.

por. Bohumil Malášek, 16. července 2019

