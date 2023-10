Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Jedna kontrola, čtyřnásobná trefa

BRNO: Muž v pátrání putoval z ulice rovnou do věznice.

Čtyřnásobná trefa se podařila v sobotu krátce před polednem policistům Šlapanicích, když ke kontrole zastavili postarší Mazdu. Při ní provedli lustraci řidiče a hned měli jasno, koho mají před sebou. V pátracích evidencích se hlídce k muži zobrazili hned dva záznamy. Byl na něj totiž vydán evropský zatýkací rozkaz a dále také příkaz k dodání do výkonu trestu. V evidenci řidičů měl zase platný zákaz řízení. Navíc se na výzvu policistů odmítl podrobit testu na drogy. Auto mu tak nechali z místa hned odtáhnout a šoféra eskortovali rovnou do věznice. Pobyt za mřížemi se mu zřejmě ještě prodlouží. Pro nenastoupení do věznice a jízdu v zákazu řízení je podezřelý z dvojnásobného maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a odmítnutí testu na drogy mu bude také přitěžující okolností.

por. David Chaloupka, 6. října 2023

