Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Chtěl oklamat tišnovské policisty

BRNO VENKOV: Za volantem neměl co pohledávat

Bláhově se v úterý večer zachoval čtyřicetiletý řidič z Brněnska, kterého cestou do práce zastavila policejní hlídka. Vědom si toho, že za volantem nemá rozhodně co pohledávat, rozhodl se zachránit tím, že se začal vydávat za svého blízkého příbuzného. Bez okolků tak šofér vyjmenoval téměř všechny podrobnosti, které o druhém muži znal. Jenomže již brzy dostal jeho smělý plán prvních trhlin. Jakmile totiž muži zákona do služebního telefonu zadali nadiktované údaje, nestačili se divit. Na displeji se jim ukázala fotografie zcela jiné osoby. Hříšník tak věděl, že již nemá cenu zapírat a policistům se nakonec přiznal. Jak sám uvedl, chtěl je jednoduše oklamat, neboť již téměř pět let má zadržen řidičský průkaz, navíc se ještě záhy ukázalo, že měl i pozitivní test na drogy. Protože se bezdůvodně odmítl podrobit lékařskému vyšetření v nemocnici, bude tak muset nyní počítat s tím, že mu ve správním řízení může být uložena sankce v řádech desetitisíců korun.

Krátké video naleznete níže.

por. Bc. Petr Vala, 7. dubna 2021.

Související dokumenty Video - Chtěl oklamat policisty.mp4

Velikost souboru:86,1 MB / formát MP4

